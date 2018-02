Subnautica - Fan isst versehentlich die Haustiere eines Mitspielers

Subnautica hat den Early Access verlassen und entpuppt sich als äußerst gelungenes Unterwasser-Survivalspiel. Eigentlich gibt es in dem Titel für Xbox One und PC keinen Multiplayer und damit auch nicht die Möglichkeit, auf andere Spieler zu treffen. Aber wir können unseren Mitstreitern sogenannte Zeitkapseln hinterlassen. Uns steht frei, alles Mögliche hinein zu packen und das Ganze noch mit einer Nachricht zu verfassen. Dadurch hat sich eine tragische Geschichte entfaltet, wie sie wohl nur Subnautica und das Internet schreiben können – mit einem Happy End, versprochen.

Der Subnautica-Spieler Indoor Snowman ist auf eine Zeitkapsel gestoßen und hat darin jede Menge Fische gefunden. Die er laut eigenen Angaben direkt und ohne mit der Wimper zu zucken verspeist hat. Immerhin handelt es sich bei Subnautica um ein Survivalspiel, in dem Nahrung knapp bemessen ist. Kurz darauf stellte Indoor Snowman fest, dass diese Zeitkapseln mit Nachrichten daherkommen. Was jetzt folgt, hatte der ehemalige Fisch-Besitzer geschrieben, von dem die Fische stammten:

Anschließend folgen minutiöse Anweisungen, welche Fische wie, wann und wie oft gefüttert werden müssen, wer sich mit wem wie gut versteht und was in speziellen Einzelfällen zu tun ist. Der ehemalige Besitzer der Fische hat seinen "lieben Babys" selbstverständlich auch Namen gegeben: Sie hießen Peter, Oswald (beste Freunde), Martha (sehr wählerisch, wenn es ums Essen geht), Harry, Sarah und Greg. Aber es wird noch schlimmer:

in subnautica, when players leave the planet, they can leave a time capsule of items for other players. i found one full of fish and i just thought "lame" and ate them all. going through my pda i realized the capsules come with messages and i discovered this. pic.twitter.com/PGQxFDNJYQ