Super Mario 64 - Fan entdeckt nach 21 Jahren noch ein Easter Egg im Spiel

Update vom 28.12.2017

Da haben wir im nachweihnachtlichen Trubel doch glatt eine unserer eigenen Meldungen übersehen. Bereits am 21.11.2016 hatte Kollege Tim Hödl auf das Bob-Omb Geheimnis aufmerksam gemacht. Seht diese Meldung deshalb als News für alle, die das Easter Egg noch nicht kannten. Danke an unseren User ama2k für den Hinweis!

Super Mario 64 für das Nintendo 64 zählt nach wie vor zu den absoluten Videospielmeilensteinen und ist auch 21 Jahre nach seinem Release noch sehr beliebt. Unter anderem etwa bei Speedrunnern, die es beispielsweise fertig bringen, das Jump&Run in unter fünf Minuten durchzuspielen.

Doch auch, wenn man glaubt, alle Möglichkeiten und Geheimnisse des Spiels seien ergründet, hat Super Mario 64 anscheinend immer noch Überraschungen parat. Zum Beispiel für den Reddit-Nutzer Chad_J_Thundercock, dem beim Spielen ein cooles Detail/Easter-Egg auffiel.

Um in der ersten Welt "Bomb-Ombs Bombenberg" zu König Bob-Omb und dem ersten Stern zu gelangen, muss Mario durch eine größere Mulde, in der zwei große schwarze Kugeln umherrollen. Nach dem Duell mit dem Bombenkönig rollen an derselben Stelle allerdings nicht mehr nur zwei, sondern drei schwarze Kugeln herum - so als hätte Bob-Omb eine neue Funktion als Level-Hindernis gefunden.

Zugegeben, es ist nur ein winziges Detail, was dem ein oder anderen von euch eventuell schon aufgefallen sein dürfte, mir war dieses witzige Easter-Egg aber neu und zeigt einmal mehr die Liebe zum Detail, die Nintendo in seine Spiele einfließen lässt.

