Super Mario - Animierter Kinofilm soll vor 2020 in die Kinos kommen

In einem Interview mit der Zeitung Kyoto Shimbun hat Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima u.a. über einen möglichen Super Mario-Film gesprochen. Der japanische Konzern hofft darauf, bald einen Partner für die Produktion zu finden. Sobald diese Hürde genommen wurde, soll kurz darauf die offizielle Ankündigung erfolgen. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Film noch vor den Olympischen Spielen in Tokyo 2020 erscheinen (via GameInformer).

Minions-Macher für zweiten Mario-Film im Gespräch

Ende letzten Jahres gab es bereits Hinweise darauf, dass Nintendo Gespräche mit Illuminations Entertainment führt. Das Studio zeichnet sich hauptsächlich für die erfolgreichen Animationsfilme Ich - einfach Unverbesserlich und Minions verantwortlich. Angeblich waren die Verhandlungen im November auf einem guten Weg.

Das bisher unangekündigte Projekt ist nicht der erste Film mit dem beliebten Klempner. Nintendo hat bereits 1993 mit Super Mario Bros. den Weg in die Kinos gefunden. Allerdings waren weder Kritiker, noch Fans wirklich angetan. Dennoch gibt es, nicht zuletzt wegen des Trash-Faktors, immernoch einen treuen Fankreis um das Projekt. Gerade erst letztes Jahr bekam der Film mit Bob Hoskins und John Leguizamo eine neue, limitierte Steelbook-Edition auf Blu-Ray.