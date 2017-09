Super Mario Odyssey - In Japan zum ersten Mal ab 12 Jahren freigegeben, in den USA ab zehn

Super Mario Odyssey eignet sich anscheinend zum ersten Mal in der Geschichte der Haupttitel des Super Mario-Franchises nicht für alle Altersstufen. Zumindest schätzen das CERO sowie ESRB so ein, die das Spiel in Japan ab 12 beziehungsweise in den USA ab zehn Jahren freigegeben haben. Die beiden Organisationen stellen das jeweilige Äquivalent zur deutschen USK dar und sollen Eltern dabei helfen, zu entscheiden, welche Spiele ihre Kinder spielen sollten. Wieso Super Mario Odyssey nicht wie seine Vorgänger für alle Altersstufen freigegeben wurde, bleibt allerdings unklar.

Bisher waren in Japan alle vollen Super Mario-Titel mit der Einstufung CERO A (für alle Altersklassen geeignet) versehen worden, nur Super Mario Odyssey hat ein CERO B-Rating bekommen. In den USA gab es jetzt zum ersten Mal die Einstufung E10+, im Kontrast zum bisherigen E (=Everyone, also ohne Begrenzung), aber auch hier gibt es noch keine genaueren Details zur Begründung. Ob das wohl mit den Brustwarzen von Mario zu tun hat, die zu sehen sind?

Hierzulande wirkt die Lage etwas unübersichtlich: In den Datenbanken der USK findet sich noch kein offizieller Eintrag zu Super Mario Odyssey. Auch bei den meisten Online-Händlern ist zu lesen, dass die Einstufung noch aussteht. Dafür gibt es aber eine Altersfreigabe auf den offiziellen Nintendo-Seiten zu Super Mario Odyssey. Beziehungsweise mehrere, denn dort finden sich unterschiedliche Angaben. Da aber nur an einer Stelle von einer USK-Freigabe ab 0 Jahren die Rede ist (hier ganz nach unten scrollen) und sonst überall die Altersfreigabe ab sechs Jahren zu sehen ist, scheint das die richtige zu sein. Sie taucht auch in einem offiziellen Tweet auf:

Dieses besondere #NintendoSwitch Paket enthält #SuperMarioOdyssey und passende Joy-Con. Es erscheint am 27.10.! pic.twitter.com/puac8s57Gw — Super Mario DE (@SuperMario_DE) September 13, 2017

In Deutschland wurden übrigens bereits Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D Land und Super Mario 3D World mit einer USK-Altersfreigabe ab sechs Jahren versehen.

Was könnte in Super Mario Odyssey der Auslöser für die Einstufungen sein?

