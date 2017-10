Update 26. Oktober: Bei Amazon bekommt ihr nun die digitale- und die Retail-Version von Super Mario Odyssey für nur 47,99 Euro. Als Prime-Mitglied zahlt ihr sogar nur 45,99 Euro. Allerdings gilt der weitere Rabatt von zwei Euro nur für Vorbesteller. Somit könnt ihr euch diesen nur noch heute sichern.

Mit der digitalen Version erhaltet ihr darüber hinaus 70 Goldpunkte für das MyNintendo-System.

Super Mario Odyssey Retail, Nintendo Switch für 45,99 Euro

Super Mario Odyssey eShop-Code, Nintendo Switch für 45,99 Euro

Des Weiteren bekommt ihr bei Amazon ein Bundle aus der Nintendo Switch mit roten Joy-Cons und Super Mario Odyssey als eShop-Code für 349 Euro. Wer also bisher die Konsole noch nicht sein Eigen nennt, wird mit diesem Bundle bestens versorgt.

Nintendo Switch Konsole Rot + Super Mario Odyssey eShop-Code für 349 Euro

Am Freitag erscheint mit Super Mario Odyssey eines der am meist erwarteten Spiele für die Nintendo Switch. Das neueste Mario-Abenteuer hat eine neue, offene Level-Struktur und setzt auf Erkundung der Welt. In unserer Preview wirft Hannes einen ersten Blick auf das Spiel und der fällt bereits sehr positiv aus.

Super Mario Odyssey wird allerdings nicht in 1080p laufen. Dennoch wird das Spiel besser als auf der E3 aussehen und wird das bisher hochauflösendste Spiel des Franchises.

