Einige Herausforderungen in Super Mario Odyssey haben es in sich - und wer alle Monde sammeln will, wird sich teilweise an den kniffligen Aufgaben die Zähne ausbeißen. Damit eure Beißer heile bleiben, habe ich gestern über einen Trick für die Seilspringen-Challenge in New Donk City berichtet.

Doch das ist nicht die einzige Herausforderung, die euch zur Weißglut bringen könnte. Unter der News schrieb der GamePro-User Ondrius, dass er auch das Beachvolleyballspiel im Küstenland nervig findet. Und er hat Recht - das Netz steckt voller Hilferufe und Beschwerden zu dieser knallharten Prüfung, bei der ihr 100 Mal den Ball treffen müsst.

Mond-Guide: Fundort aller Monde in allen Welten von Super Mario Odyssey

Beachvolleyball-Challenge leicht gemacht

Doch keine Sorge, auch hier gibt es einen Trick, den etwa der Youtuber Ryanator in seinem Video beschreibt. Anstatt sich mittig im Feld zu platzieren und im richtigen Moment Cappy zu werfen, ist es viel leichter, in den 2-Spieler-Modus zu wechseln - und die ganze Aufgabe allein mit Cappy zu bewältigen.

Kolumne: Nach Odyssey wird es Zeit für ein richtiges Open World-Mario

Cappy ist nämlich nicht nur deutlich schneller, sondern besitzt auch eine großzügige Toleranz hinsichtlich der Trefferzone. Stellt Mario dazu einfach am Rand des Feldes ab und schnappt euch einen zweiten Controller. Einfacher werdet ihr diesen Mond nicht bekommen. Falls doch, sind wir auf euren Tipp gespannt. Schreibt ihn in doch die Kommentare. Und falls ihr bei einer anderen Aufgabe Hilfe braucht, könnt ihr es uns ebenfalls wissen lassen.

Habt ihr diese Challenge bereits gemeistert?