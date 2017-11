Von den 1000 Monden, die ihr in Super Mario Odyssey sammeln könnt, gibt es ein paar, die besonders schwer zu bekommen sind, weil ihr dafür eine frustrierende Herausforderung meistern müsst. Wer sich an der Seilspringen-Herausforderung in New Donk City versucht hat, weiß, wovon ich rede.

Um bei dieser Herausforderung den zweiten Mond zu ergattern, müsst ihr 100 Sprünge schaffen. Das ist nicht zuletzt deswegen knifflig, weil die Geschwindigkeit stetig steigt und Mario dabei unweigerlich seinen Dreifachsprung ausführt, was euer Timing zunichte machen kann.

Zwar sind die 100 Sprünge auch mit viel Übung und präzisen Tastenschlägen möglich, die meisten von euch dürften daran jedoch verzweifeln - treffend zusammengefasst in diesem Video vom Reddit-User turbo-cobra:

100 Seilsprünge in New Donk City - so geht's am einfachsten

Ihr müsst euch aber nicht abmühen, denn glücklicherweise hat ein weiterer Spieler eine viel erfolgreichere und zugleich simple Methode entdeckt. Demnach müsst ihr euch einfach einen der Scooter schnappen, die in New Donk City herumstehen, und damit über das Seil hüpfen. Auf Twitter zeigt JR-GameR, wie es geht.

Der Vorteil des Motorrollers liegt darin, dass er stets die gleiche Sprunghöhe besitzt und somit verlässlicher ist. Damit solltet ihr 100 Sprünge relativ problemlos schaffen. Achtet lediglich darauf, dass ihr euch vor der Challenge möglichst mittig auf dem Rasen platziert.

Falls ihr eine weitere Methode gefunden habt, lasst es uns doch in den Kommentaren wissen!

Habt ihr die Challenge schon geknackt?