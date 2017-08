Während eines Nintendo-Livestreams von der gamescom in Köln hat Game Director Yoshiaki Koizumi erstmals Gameplay-Szenen aus einer neuen Welt in Super Mario Odyssey gezeigt. Diese heißt "Luncheon Kingdom" und dessen Thema ist - wie der Name schon vermuten lässt - Essen.

Die Gameplay-Szenen starten in Peronza Plaza, in der es etliche große kristallisierte Früchte und Gemüse gibt. Mario sammelt in Luncheon Kingdom farbiges Gemüse, jede Welt in Super Mario Odyssey hat eine eigene Währung. Außerdem sieht man einmal mehr, wie Mario Dinge mit seiner Mütze übernehmen und steuern kann.

Mehr: Mario hat keine Leben in Super Mario Odyssey

Das komplette Gameplay könnt ihr euch unten anschauen, die Luncheon-Kingdom-Szenen beginnen bei Minute 9:10.