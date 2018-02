Super Mario Odyssey - Produzent klärt endlich, ob Toads Pilz sein Kopf oder ein Hut ist

Mit Super Mario Odyssey hat Nintendo sich wieder einmal selbst übertroffen und ein absolutes Meisterwerk für die Nintendo Switch veröffentlicht. Trotz unzähliger innovativen Ideen und Möglichkeiten des Spiels spuken manchen Fans kurioserweise ganz andere Themen durch den Kopf.

Wieso hat Super Mario Brustwarzen, aber keinen Bauchnabel?

Ein ganz bestimmtes Kleidungsstück Marios sorgt zum Beispiel für hitzige Debatten und wilde Theorien - oder vielmehr die Abwesenheit eines Kleidungsstücks. Wer 1000 Goldmünzen in die schicke, gepunktete Badehose von Super Mario investiert, kann den Ex-Klempner anschließend ohne Oberteil durch die Spielwelt steuern. Dabei kommt allerdings eine Frage auf: Wieso hat Mario keinen Bauchnabel?

Der Produzent von Super Mario Odyssey stellt sich in einem neuen Interview jetzt den richtig wichtigen Fanfragen. Die allererste ist direkt die nach dem Bauchnabel. Yoshiaki Koizumi gibt an, ziemlich überrascht gewesen zu sein, dass die Fans sich so sehr mit diesem Detail auseinandersetzen. Er habe sogar mit dem Gedanken gespielt, das Design zu ändern. Eine klare Antwort bleibt er uns allerdings leider schuldig. Wenn es einen Grund für den fehlenden Bauchnabel Super Marios gibt, verrät der Producer ihn nicht.

Ist Toads Kopf ein Hut oder sein Kopf?

Seit Jahrzehnten treibt auch diese Frage viele Super Mario-Fans um: Was verbirgt sich unter dem Pilzkopf von Toad? Handelt es sich um seinen Kopf oder einen Hut? Die Antwort von Yoshiaki Koizumi kommt mehr oder weniger überraschend und fällt eindeutig aus. Der Pilz gehört zu Toads Kopf. Was bedeutet, dass die Fernsehserie Super Mario Bros. Super Show von 1989 wohl offiziell nicht mehr zum Kanon gehört. Darin war zu sehen, wie Toad seinen Pilzhut abnimmt.

Mehr: Super Mario Odyssey - So gut war Mario seit 20 Jahren nicht mehr

Super Mario Odyssey hält offenbar noch ein Geheimnis bereit

Der Super Mario Odyssey-Produzent wurde noch diverse andere Dinge gefragt. Zum Beispiel, ob es etwas im Spiel gibt, das bisher noch kein Spieler entdeckt hat. Seine Antwort fällt nicht eindeutig aus, aber es wirkt so, als gäbe es da noch ein unentdecktes Geheimnis:

"Naja, wir haben das Spiel so entwickelt, dass dieses Ding eines Tages gefunden werden kann. Also will ich den Fans nicht den Spaß verderben, die es noch spielen."

Weitere Fragen beschäftigen sich mit den Spielelementen aus älteren Teilen, der Beziehung zwischen Mario und Peach und mehr. Hier könnt ihr euch das gesamte Video ansehen:

Welche kuriose Mario-Frage habt ihr noch?

Super Mario Odyssey - Screenshots ansehen