Super Mario Odyssey - War von Anfang an als Switch-Titel geplant

Super Mario Odyssey erschien im Oktober 2017 für die Switch und sackte reihenweise Lobeshymnen und Bestwertungen ein - unter anderem auch in unserem Test. Die Tatsache, dass ein großer Mario-Titel so früh im Lebenszyklus einer Nintendo-Konsole erscheint - knapp vier Jahre nach Super Mario 3D World für die Wii U - ließ bei manchen die Vermutung aufkommen, dass das Jump&Run ursprünglich (auch) für die Wii U geplant war, ähnlich wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Doch dem ist nicht so, das haben Producer Yoshiaki Koizumi und Nintendo Shinya Takahashi in der neuesten Ausgabe des Game Informer deutlich gemacht. Koizumi sagte dazu:

"Es (Super Mario Odyssey) war immer für die Nintendo Switch geplant. Wir bedachten viele der Hardwarefähigkeiten für das Spiel und wollten sie bestmöglich nutzen. "

Und Takahashi ergänzte:

"Die Tatsache, dass die Switch sowohl eine Konsole als auch ein Handheld ist, wurde hier wichtig. Wir dachten genau darüber nach, welche Software-Features den besten Nutzen aus dieser Voraussetzung ziehen könnten. Und Super Mario Odyssey nutzte am Ende eine Menge der Möglichkeiten so, wie wir es gehofft hatten. [...]"

Erst kürzlich hat Super Mario Odyssey ein Gratis-Update spendiert bekommen, das unter anderem den "Luigi's Balloon World"-Modus einführt. Das Jump&Run ist exklusiv für die Switch erhältlich.

Was meint ihr? Hätte Super Mario Odyssey auch auf der Wii U funktioniert?

Quelle: nintendoeverything.com

Super Mario Odyssey - Screenshots ansehen