Im Februar bekommt Super Mario Odyssey ein großes kostenloses Update, das dem Spiel unter anderem den neuen Luigi's Balloon World-Modus hinzufügt. Jetzt hat Nintendo dem Online-Magazin Twinfinite verraten, wie der Modus funktionieren wird.

Luigis Balloon World-Modus erklärt

Demnach taucht Luigi in allen Welten auf, nachdem ihr die Hauptstory des Spiels beendet hat. Wenn ihr ihn ansprecht, könnt ihr in zwei verschiedenen Ballon-Modi teilnehmen:

Hide it! (dt. Versteck es!) Find it! (dt. Finde es!)

Im ersten Modus wird euer Ranking danach errechnet, wie viele Münzen ihr sammelt und wieviele Ballons ihr benutzt/versteckt habt. In "Find it!" zählen sowohl die die gesammelten Münzen als auch die Ballons, die ihr in kurzer Zeit nacheinander finden müsst. Während ihr Balloon World spielt, kann es zudem sein, dass sich das Wetter in den Stages ändert (z.B. ein Regenschauer in New Donk City)

Außerdem hat Nintendo die (englischen) Namen für die zusätzlichen Kostüme verraten, die im Update enthalten sind. Diese heißen "Sunshine", "Bandman" und Armor". Laut Nintendo werden das nicht die letzten Kostüme für Super Mario Odyssey sein, klingt also so, als würden im Laufe des Jahres weitere Verkleidungen für das schnauzbärtige Maskottchen nachgereicht.

Super Mario Odyssey erschien Ende Oktober 2017 für die Nintendo Switch und zählt für uns zu den besten 3D-Marios überhaupt. Unseren Test zum Hüpf-Hit findet ihr hier.

Quelle: twinfinite.net