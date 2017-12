Super Mario Run - Beliebtestes Google Play-Spiel 2017 in den USA

Google hat im offiziellen Blog die US-Charts für den Google Play Store in diesem Jahr bekannt gegeben. Gemessen an der Anzahl an Downloads, war Super Mario Run das erfolgreichste neue Spiel in diesem Jahr.

Im Play Store werden für das Spiel ca. 50 Millionen Downloads aufgeführt. Nintendo hat unabhängig davon in einer Präsentation bekannt gegeben, dass Super Mario Run weltweit über 200 Millionen mal heruntergeladen wurde. Diese Zahl schließt jedoch auch Downloads für Apples iOS-Betriebssystem mit ein. Das Spiel erschien ursprünglich im Dezember 2016. Seit dem März diesen Jahres gibt es das Jump'n'Run auch für Android.

Die hohen Download-Zahlen hat das Spiel auch dem Bezahlmodell zu verdanken. Super Marion Run lässt sich als kostenlose Probeversion mit reduziertem Umfang kostenlos herunterladen. Den Nutzern steht es dann frei auf die Vollversion zu upgraden. Nintendo zeigte sich in der Vergangenheit nicht sehr zufrieden, was die finanziellen Erlöse betrifft.

Der zweite Platz der neu veröffentlichten Spiele geht an Bubble Witch 3 Saga. In den weiteren Kategorien finden wir Game of Thrones an der Spitze der Fernsehserien. Der beliebteste Film war 2017 das Disney-Abenteuer Moana, der in Deutschland unter dem Titel Vaiana erschienen ist.

Google Play-Charts 2017 aus den USA

Most popular new apps of 2017

Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters

What The Forecast?!!

Boomerang

TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

Yarn - Chat Fiction

Most popular new games of 2017

Super Mario Run

Bubble Witch 3 Saga

Magic Tiles 3

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Ballz

Top five streamed songs of 2017

HUMBLE. by Kendrick Lamar

Shape of You by Ed Sheeran

DNA. by Kendrick Lamar

Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt

Top five movies of 2017

Moana

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange

Top five TV shows of 2017

Game of Thrones

Rick and Morty

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Doctor Who

Top five books of 2017