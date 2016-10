Super Mario Run - Eine Milliarde Downloads sind kein Problem, sagt Analyst

Super Mario Run

Es war wohl für die meisten Zuschauer eine große Überraschung, als plötzlich Shigeru Miyamoto die Bühne der Apple Keynote betrat und mit Super Mario Run den ersten Mobile-Ableger des legendären Klempners vorstellte. Der Endless Runner ist Nintendos nächster Schritt, um weiter im Mobile-Geschäft Fuß zu fassen und laut einem Analysten wird das auch wunderbar klappen.

Gegenüber dem Wall Street Journal gab der bekannte Analyst Serkan Toto an, dass Super Mario Run insgesamt sicher mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen wird. Damit bezieht er sich zwar auf die kostenlose Mini-Version der App, dennoch wären dies doppelt so viele Downloads wie Pokémon GO derzeit vorweisen kann. Wie viele Spieler dann letztlich Geld für die Vollversion ausgeben, erfahren wir wohl erst zum iOS-Launch im Dezember.

To clarify what I mean by predicting 1 billion+ downloads for Super Mario Run: this is for the initial (*free*) DL of the app. 1bn easy.