Der Besitzer der 100 SNES-Spiele hat jetzt ein großes Loch im Regal.

Byuu, der Schöpfer des in der Emulatoren-Community sehr geschätzten Higan SNES-Emulators, verfolgt ein ambitioniertes Projekt. Er will die gesamte SNES-Bibliothek digitalisieren, indem er ROM-Dateien aus den Spielen auf den originalen Cartridges erstellt. Jetzt hat Byuu aber einen so herben Rückschlag erlitten, dass er sein Projekt beenden muss.

Wie Destructoid berichtet, hat sich der Archivist eine Box mit 100 SNES-Spielen im Wert von 7.500 bis 10.000 US-Dollar als Leihgabe von einem Sammler aus Frankfurt bestellt, um ROMs zu erstellen und die Box anschließend wieder an ihren ursprünglichen Besitzer zurückzuschicken. Bei dem ersten Set aus 100 Spielen habe das reibungslos funktioniert. Das zweite Set sei jedoch vor über einem Monat auf dem Weg nach New Jersey vermutlich irgendwo in den USA verloren gegangen.

Wie Byuu via Reddit mitteilt, sieht er sich nun gezwungen, sein Vorhaben aufzugeben. Er wolle nicht noch weitere SNES-Schätze anderer Spieler verlieren. Er habe das Paket mit den 100 Spielen zwar versichern lassen, jedoch galt die Versicherung nur für den Postweg von Frankfurt in die USA. Mit dem Eintreffen des Pakets in die Vereinigten Staaten endete auch die Versicherung. Byuu will den Verlust ersetzen, auch wenn das ziemlich teuer werden dürfte.