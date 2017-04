Swatting - Bombendrohung im Flugzeug hebt den Trend auf ein neues Level

Heftiger Vorfall am Flughafen: Twitch-Streamer muss wegen angeblicher Bombendrohung Flugzeug verlassen.

Am Dienstag eskalierte die Situation zwischen Twitch-Streamer Paul Denino, alias Ice_Poseidon und einem "Fan".

Ein anonymer Anrufer gab sich laut dem TV-Sender ABCArizona15 als Denino aus und teilte der Polizei am Phoenix's Sky Harbour Flughafen mit, dass er eine Bombe bei sich tragen würde, woraufhin dieser von der Polizei aus dem Flugzeug eskortiert wurde.

Das Flugzeug konnte problemlos starten, allerdings ohne Denino und seine Begleitung, da diese laut ihrer Aussage zwei Stunden lang von der Polizei zum Vorfall befragt wurden.

In einem Video, dass der Twitch-Streamer nach der Befragung aufnahm, erklärte er, dass er die aktuell stattfindende Dreamhack nicht wie geplant streamen wird, da er Angst vor einem weiteren Vorfall dieser Art hat.

""Wenn jemand so etwas in einem verdammten Flugzeug macht, was hält denjenigen dann davon ab, dasselbe auf der Dreamhack zu tun?""