Swatting - Unbeteiligter Mann nach Streit zwischen CoD-Spielern von Polizei erschossen

Der sogenannte Swatting-Trend, der in den USA schon seit mehreren Jahren existiert, hat jetzt dazu geführt, dass ein 28-jähriger Mann und Vater von zwei Kindern von einer SWAT-Einheit erschossen wurde. Im Rahmen einer Pressekonferenz gab der Chef der Polizei von Wichita, Kansas bekannt, dass hinter dem Vorfall ein Anrufer steckt, der eine Geiselnahme vortäuschte und das schwerbewaffnete SWAT-Team zu dem Haus einer unbeteiligten Familie schickte. (via Compete)

Angeblich, so der Anrufer, hätten Eindringlinge bereits eine Person mit einem Schuss in den Kopf getötet und planen derzeit das Haus anzuzünden. Als die Polizei an der genannten Adresse ankam, öffnete ein junger Mann die Tür und wurde nach einer "verdächtigen" Handbewegung von einem Beamten erschossen. Der Schütze wurde beurlaubt und die Polizei sagt nun offiziell, dass es sich bei dem Vorfall um Swatting handelt.

Hinter dem Anruf stecken womöglich einige Call of Duty-Spieler, die nach einem Online-Match, in dem es um einen Geldbetrag von 1,50 US-Dollar ging, in Streit gerieten. So soll der Spieler "Miruhcle" eine falsche Adresse angegeben haben, um seinen Teamkollegen zu provozieren.

Diese Adresse wurde dann von "Baperizer" an Dritte weitergeleitet, die für Swatting-Anrufe bekannt sind. Das Opfer steht offenbar in keiner Beziehung zu den Spielern und wurde zufällig ausgewählt.

Die Polizei von Wichita gibt die Namen der Verdächtigen nicht bekannt, allerdings sollen die Ermittler bereits über vielversprechende Anhaltspunkte verfügen. Die Twitter-Accounts der Call of Duty-Spieler sind mittlerweile gelöscht, allerdings gibt es vereinzelt noch Screenshots von Tweets, die auf den Vorfall reagieren.