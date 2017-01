Sword Art Online: Memory Defrag - Action-RPG feiert sein Debüt auf Android und iOS

Sword Art Online: Memory Defrag ist ab sofort für iOS und Android erhältlich.

Sword Art Online wagt nun auch in Europa die ersten Schritte auf dem Mobile-Markt. Bandai Namco Entertainment hat soeben Sword Art Online: Memory Defrag für iOS und Android veröffentlicht. Die App steht ab sofort kostenlos im App Store sowie im Google Play Store zum Download bereit.

Memory Defrag erzählt zum Teil die Geschichte des Anime beziehungsweise der Mangas nach, zum Teil erlebt ihr aber auch eine komplett neue Handlung. Im Gegensatz zum großen Konsolenvorbild handelt es sich jedoch nicht um ein JRPG, sondern um einen actionreichen 2D-Sidescroller mit Rollenspielelementen.

Mit einer Hand unterwegs spielbar

Bevor ihr euch Sword Art Online: Memory Defrag aufs Smartphone ladet, solltet ihr euch in der Nähe eines Drahtlosnetzwerks befinden, denn erst nach dem Spielstart werden alle nötigen Daten heruntergeladen - zur Not auch aus dem Mobilfunktnetz, also Vorsicht!

Immerhin: Eine Wartezeit gibt es nicht, die Daten laden während der ersten Tutorial-Kämpfe und Story-Schnipsel herunter. Die Bedienung funktioniert dank einfacher Wischgesten zum Parieren, Kontern und Ausweichen selbst mit einer Hand problemlos. Angegriffen wird per Tipp auf den Touchscreen.

In den Gefechten könnt ihr zudem eure Figuren auswechseln und individuelle Spezialattacken vom Stapel lassen. Zudem gibt es einen Multiplayer-Modus. Fans wissen, was sie erwartet, doch auch Neueinsteiger sollten meiner Meinung nach einen Blick wagen. Die App ist ja schließlich kostenlos.

Wer das Spiel innerhalb "einer bestimmen Zeit" herunterlädt, erhält zur Belohnung zeitbegrenzte Gegenstände, darunter spezielle Items und sogar Charaktere.

Swort Art Online: Memory Defrag herunterladen: