System Shock 3 - Sequel zum Sci-Fi-Klassiker kommt für Konsolen, findet neuen Publisher

S.H.O.D.A.N. soll auch in System Shock 3 eine wichtige Rolle einnehmen.

Die Zeiten für System Shock-Fans könnten im Moment kaum besser sein. Zusätzlich zum Remake des ersten Teils wird die Reihe mit System Shock 3 tatsächlich weitergeführt und sogar System Shock-Schöpfer Warren Spector ist wieder mit von der Partie. Das Sequel zum düsteren Sci-Fi-RPG hat jetzt mit den schwedischen Starbreeze Studios einen neuen Publisher gefunden.

Das Studio hinter Spielen wie Brothers: A Tale of Two Sons und Payday 2 investiert 12 Millionen US-Dollar in die Entwickler von OtherSide Entertainment und verspricht damit auch einen Release von System Shock 3 für den PC und "andere Plattformen", womit vermutlich die PS4 und die Xbox One gemeint sein dürften.

Über System Shock 3 ist noch nicht viel bekannt, Spector hat aber schon verraten, dass das Sequel im selben Jahr wie System Shock 2 spielen und erneut auf die künstliche Intelligenz S.H.O.D.A.N. eingehen wird. (via Eurogamer)

