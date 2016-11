Take-Two - »Die Konkurrenz verbrennt ihre Marken« durch jährliche Releases

Jedes Jahr ein neues GTA? Nicht wenn es nach Take-Two-CEO Strauss Zelnick geht.

Jedes Jahr ein neues GTA oder Red Dead Redemption? Für viele Fans sicher erst einmal eine verlockende Vorstellung – vor allem angesichts der Zeit, die wir nun auf die Ankündigung von Red Dead Redemption 2 warten mussten. Doch Take-Two-CEO Strauss Zelnick hält nach wie vor nichts davon, den Marken des Konzerns einen Releaseplan überzustülpen, der jährlich neue Ableger vorsieht – und das aus guten Gründen.

Gegenüber Investoren führte Zelnick aus:

"Ich schätze mal, so vom Konzept her, wenn wir [unsere ganzen Franchises] nehmen und sie auf einen jährlichen Releaseplan ausrichten (...), dann würden wir im Bezug auf unsere Zahlen besser dastehen. Aber was würde es bedeuten? Es würde bedeuten, dass wir unsere Entwicklerteams verdoppeln müssten. Es würde bedeuten, dass unser Qualitätsanspruch infrage gestellt wird. Und es würde bedeuten, dass unsere Kunden womöglich das Interesse an diesen Serien verlieren."