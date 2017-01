Tekken 7 - Bandai Namco gibt offiziellen Release-Termin bekannt

Tekken 7

Japanische Fans können sich bereits seit 2015 mit Tekken 7 die Fäuste in Spielhallen um die Ohren hauen. Nun hat die Konsolen- und PC-Version des siebten Teils der Prügel-Reihe hierzulande endlich einen offiziellen Release-Termin. Wie Publisher Bandai Namco in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird Tekken 7 am 2. Juni 2017 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen.

Im Gegensatz zur Arcade-Variante kommt die Konsolen- und PC-Version von Tekken 7 mit mehreren Charakteren sowie einem Story-Modus und verschiedener Online Tournament-Modi daher. Der Season Pass soll uns zusätzlich mit Charakteren, Kostümen, neuen Stages und einem weiteren Spielmodus versorgen.

PS4-Vorbesteller erhalten neben Retro-Kostümen aus Tekken 4 und Tekken 2 einen exklusiven Jukebox-Modus, der euch mit klassischen Tekken-Musikstücken in Nostalgie schwelgen lässt. Bestellt ihr das Spiel hingegen digital über den Xbox Store vor, könnt ihr euch ab 31. Januar über ein kostenloses Exemplar von Tekken 6 freuen, das dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One läuft.

Neben der Standard-Variante und der Digital Deluxe Edition samt Season Pass wird Tekken 7 auf allen Plattformen außerdem in einer Collector's Edition erscheinen. Die bietet euch das Spiel, Steelbook, Soundtrack, Season Pass und eine Figur der beiden Kämpfer Heihachi und Kazuya.

Freut ihr euch auf Tekken 7?