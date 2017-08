Tekken 7 - Spieler werden in Umfrage nach Singleplayer-Modi gefragt

Umfragen von Spieleentwicklern an die Community sind an sich nichts Außergewöhnliches. Dass aber ein Kampfspiel wie Tekken 7 anscheinend mehr Einzelspielerinhalte erhalten könnte, ist gerade in diesem kompetitiven Genre dann doch eher selten.

Genauer gesagt möchte der Publisher wissen, wie groß denn das Interesse an neuen Modi, Charakteren und Einzelspielerinhalten aussehen würde. Dabei ist noch wichtig anzumerken, dass der Entwickler bereits im Vorfeld angekündigt hat, das Spiel mit weiteren Inhalten und Gratis-Updates nach dem Launch zu versorgen.

Ein Grund mehr, eure wertvolle Stimme abzugeben und den zukünftigen Online-Support Bandai Namcos entscheidend zu beeinflussen. Die offizielle Umfrage findet ihr hier.

Was denkt ihr? Sind Einzelspielerinhalte in einem Kampfspiel nur eine nette Dreingabe oder eine echte Bereicherung?