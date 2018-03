TERA - Free2Play-MMORPG ab sofort auf PS4 & Xbox One zum Download verfügbar

Am heutigen 9. März ist die Open Beta-Phase für das kostenlose MMORPG TERA auf der PS4 und der Xbox One gestartet. Interessierte können sich den Spiel-Client ab sofort im PS Store oder Xbox Store herunterladen, der Download wiegt knapp 45 GB.

Die Beta endet am 12. März um 7:59 Uhr deutscher Zeit, um an der Testphase teilzunehmen braucht ihr ein Xbox Live Gold-Abo, PlayStation Plus wird für die PS4-Version dagegen nicht benötigt.

Kampfsystem gut geeignet für PS4 & Xbox One X

TERA steht für "The Exiled Realm of Arborea", für das MMORPG zeichnet Entwickler Bluehole verantwortlich, die zuletzt den Online-Dauerbrenner PUBG entwickelten. Obwohl TERA ein recht klassisches MMORPG ist, hat es ein dynamisches Action-Kampfsystem und spielt sich somit fast schon wie ein Fighting Game. Bei der PC-Version, die es schon seit 2012 gibt, wird das Kampfsystem häufig sehr gelobt, es soll sich auch sehr gut für eine Konsolenumsetzung eignen.

Nach der aktuellen Beta-Phase wird es vermutlich noch weitere Testläufe geben. Wann diese stattfinden werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Der Release von TERA soll im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

