Offenbar gibt es da draußen eine Frau, die das Spiel Tetris heiraten will. Die 20-Jährige heißt eigentlich Noorul Mahjabeen Hassan und wohnt in Florida, möchte aber Fractal Tetris Huracan genannt werden. Sie zählt zu den sogenannten objektsexuellen Menschen, die sich statt zu anderen Menschen zu Dingen hingezogen fühlen. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Fetisch, wie die Objektsexuellen immer wieder betonen, sondern um eine sexuelle Orientierung. (via Metro)

Mehrere Objektsexuelle haben schon Schlagzeilen gemacht: Eine Frau hat bereits den Eiffelturm geheiratet (mittlerweile sind sie aber wieder geschieden), andere objektsexuelle Menschen lieben zum Beispiel Lokomotiven. Fractal Tetris Huracan erklärt, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen zu wollen, um gegen die öffentliche Stigmatisierung der Objektsexualität und das sie umgebende Schamgefühl anzukämpfen.

Sie habe bereits früh festgestellt, dass sie sich zu Objekten hingezogen fühle, berichtet die junge Frau. Nach einer langjährigen Beziehung mit einem Taschenrechner namens Pierre habe sie sich nach einer kurzen Trauerphase in das Spiel Tetris verliebt. Rund 12 Stunden täglich spielt sie auf diversen Plattformen, außerdem besitzt die Frau unzählige Tetris-Accessoires. Die beiden sind jetzt schon seit September 2016 ein Paar und wenn es nach Fractal geht, soll auch geheiratet werden. Ich frage mich: Wie soll Tetris sein (oder ihr?) Ja-Wort geben?

Und muss sich das alles nicht furchtbar einseitig anfühlen? Offenbar nicht – oder falls doch, spielt es wohl keine Rolle: Fractal Tetris Huracan scheint äußerst glücklich mit ihrer Beziehung zu sein.

"Ich denke, Tetris ist so schön, ihm geht es um Perfektion und er stimuliert deinen Geist. Physisch bekomme ich das Gefühl, das Leute in Beziehungen bekommen – dass du weißt, dass sie der Richtige sind."

"Ich liebe ihn so sehr und erhalte ein enormes Gefühl der Befriedigung mit ihm. Ich habe eine starke Verbindung zu ihm und habe schon so viel in ihn investiert."

Wir wünschen dem frischverliebten Paar alles Gute für die Zukunft, fragen uns aber auch, ob das wirklich alles auf beidseitigem Einverständnis beruht.

Wie selbstbestimmt kann Tetris eurer Meinung nach in dieser Beziehung sein?