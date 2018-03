The Banner Saga 1-3 - Nintendo Switch-Umsetzungen erscheinen noch 2018

In seiner Nindie Direct hat Nintendo Umsetzungen der The Banner Saga-Serie für die Nintendo Switch angekündigt. Demnach erscheint The Banner Saga 3 im Sommer 2018. Die ersten beiden Teile sollen sogar schon "demnächst" erhältlich sein. Ein konkretes Release-Datum gibt es aber nicht.

Was ist The Banner Saga?

Die drei Rundenstrategiespiele stammen von Stoic Studio, das sich aus ehemaligen Bioware-Mitarbeitern zusammensetzt.

The Banner Saga wurde mit mehr als 700.000 Dollar via Kickstarter finanziert und kombiniert rundenbasierte Taktikschlachten mit Rollenspielelementen sowie einer anspruchsvollen, nicht-linearen Geschichte. Letztere stellt den Spieler immer wieder vor extrem harte Entscheidungen, die schon mal den Tod eines geliebten Helden bedeuten können. Es erschien Anfang 2016 für PS4 und heimste in unserem Test 83 Punkte ein.

The Banner Saga 2 folgte Mitte 2016 und kassierte sogar 87 Punkte. Es ist die direkte Fortsetzung und treibt die Handlung weiter voran. Via Savegae-Import erkannte das Spiel, welche Entscheidungen wir im Vorgänger getroffen haben und welche Kameraden gefallen sind.

The Banner Saga 3 soll 2018 für Switch, PS4 und Xbox One erscheinen. Im Story-Abschluss treten wir dem Weltenende entgegen. Wie beim Vorgänger kann der eigene Speicherstand und die damit verbundenen Entscheidungen übernommen werden. Ob das auch für die Switch-Version zutrifft, wird sich zeigen.