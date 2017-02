The Batman - Planet der Affen-Regisseur könnte Ben Affleck hinter der Kamera ersetzen

Ben Affleck als The Batman

Oscar-Preisträger Ben Affleck zeigte in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass er sehr vielfältig ist, was seine Rollen vor und hinter der Kamera angeht. Daher war es keine große Überraschung als bekannt wurde, dass er im kommenden Batman-Film sowohl in die Rolle des Dunklen Ritters zu schlüpfen als auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen würde.

Im Januar verkündete er allerdings, dass er sich lieber voll auf seine Rolle als Batman konzentrieren und daher die Regie von "The Batman" (aktueller Arbeitstitel) an einen anderen Kollegen abtreten wolle. Die Frage, wer das sein könnte, könnte nun beantwortet sein, wie Deadline berichtet.

Matt Reeves ist der Regisseur, dem Warner Bros. das beliebte Franchise angeblich anvertrauen möchte. In der Vergangenheit zeichnete sich Matt Reeves unter anderem verantwortlich für Cloverfield, Let Me In (US-Version), Planet der Affen: Revolution und zuletzt Planet der Affen: Survival, der im August 2017 in die Kinos kommen soll. Erfahrung mit großen Franchises hat das Hollywood-Multitalent, das ebenfalls bereits als Autor und Producer tätig war, also durchaus.

Aktuell handelt es sich hierbei allerdings noch um ein Gerücht. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis wir erfahren, wer The Batman erneut auf der Leinwand zum Leben erweckt.

Ein Starttermin für den Kinofilm ist bisher nicht bekannt. Bevor wir Batman erneut in seinem eigenen Film sehen werden, begegnen wir ihm zuerst in Justice League, der am 16. November 2017 in die Kinos kommt.

