The Batman mit Ben Affleck - Regisseur will düsteren Detektiv-Film drehen

Regisseur Matt Reeves (Cloverfield, Planet der Affen: Survival) fängt gerade erst mit der Arbeit an The Batman an, dem ersten DCEU-Film rund um den dunklen Ritter und besten Detektiv der Welt. Entsprechend wenig kann er aktuell über das Projekt verraten, aber zur groben Ausrichtung des Films äußert er sich trotzdem schon einmal. Sein Ausblick klingt ziemlich vielversprechend, denn The Batman könnte an den Film noir erinnern. Matt Reeves will den Fokus verstärkt auf den Detektiv-Aspekt von Batman legen.

"Es besteht die Chance, eine fast schon Noir-artige Detektiv-Version von Batman zu inszenieren, die auf sehr kraftvolle Art und Weise von der Perspektive getragen wird. Das wird dir hoffentlich nahebringen, was in seinem Kopf und seinem Herzen vor sich geht."

Reeves erklärt, er wolle die Kamera und das Storytelling so nutzen, dass die Zuschauenden das Geschehen aus der Perspektive von Batman erleben. Sein Ziel sei es, seine Sichtweise und Handlungen nachvollziehbar zu machen und Empathie zu erzeugen. Der Filmemacher zieht sogar Parallelen zwischen Batman und Caesar, der Hauptfigur aus den neuen Planet der Affen-Filmen:

"Ich sehe eine emotionale Parallele zwischen Caesar und Batman dahingehend, dass das beide gequälte Figuren sind, die mit sich selbst kämpfen, um einen Weg zu finden, das Richtige in einer sehr unvollkommenen, bis zu einem gewissen Grad pervertierten Gesellschaft zu tun."

Planet der Affen: Survival startet bei uns am 3. August in den Kinos.

