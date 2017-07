The Binding of Isaac: Afterbirth+ - Switch-Version erhält Release-Termin

Eigentlich sollte The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch bereits zum Konsolen-Launch am 3. März 2017 erscheinen, doch der Release wurde kurzerhand auf das zweite Quartal dieses Jahres verschoben. Nachdem das Roguelike bereits seit etlichen Wochen in den USA zu haben ist, müssen sich Spieler hierzulande weiterhin gedulden. Doch nun nannte der Publisher Headup Games endlich den Releasetermin für Europa.

Demnach macht sich Isaac am 7. September 2017 auch in Deutschland auf der Switch breit. Um die Fans für die lange Wartezeit zu entschädigen, liegen der Retail-Version zwei Sticker und ein Handbuch im Retro-Stil bei. Außerdem wird es Bonus-Trinkets im Spiel geben.

Isaac #Afterbirth+ for Switch gets an official release date: 7th of September in EU and AUS. And no empty retail box! #LogisticalReasons pic.twitter.com/XmXfYCK9mJ — Headup Games (@HeadupGames) July 3, 2017

Ihr könnt das Spiel bereits bei Amazon vorbestellen. Lasst euch vom dort genannten Release-Datum (derzeit 17. August) nicht verwirren.

Edmund McMillen, der Entwickler von The Binding of Isaac, arbeitet derzeit fieberhaft an seinem nächsten Spiel The End is Nigh, das angeblich schon bald für Nintendo Switch und PC erscheinen soll.