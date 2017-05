The Butcher - Gameplay-Video zeigt blutigen Sidescroller, der an Doom 2D erinnert

The Butcher sieht auf den ersten Blick vielleicht ein wenig grob aus, doch das Gameplay scheint vielversprechend.

Wie Doom, nur in 2D: Diese Assoziation kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, während ich mir das exklusive Gameplay-Video zu The Butcher ansehe, das Eurogamer gemeinsam mit den Entwicklern aufgenommen hat. In atemberaubender Geschwindigkeit bewegt sich die Spielfigur von links nach recht, überquert riesige Abgründe und schießt dabei zielsicher auf allerlei Dämonen und sonstiges Gewürm.

Die Story ist dabei allerhöchstens nebensächlich, im Vordergrund hingegen steht die Herausforderung, möglichst elegant und unbeschadet die zunehmend komplexeren Levelareale zu durchqueren und dabei allerhand Blut an den Wänden zu verteilen.

Der Titel erschien ursprünglich im Oktober 2016, nun aber, ab dem 09.05., dürfen sich auch PS4- und Xbox One-Besitzer auf den Titel freuen.

Wie gefällt euch der Titel?