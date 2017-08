The Crew 2 - Release-Termin bekannt & kommt in verschiedenen Editionen

Im Rahmen der gamescom in Köln hat Ubisoft den Release-Termin für das Rennspiel The Crew 2 verkündet. Demnach soll der Release für PS4 und Xbox One am 16. März 2018 erfolgen.

Außerdem gibt es für Vorbesteller des Rennspiels ein paar obligatorische Boni. Im Falle von The Crew 2 ist das ein ein Auto-Paket mit dem Titel "Legendary Motors Pack". Dieses enthält einen Mercedes AMF C 63 Touring Car und eine Harley-Davidson Iron 883.

In der Deluxe Edition von The Crew 2 bekommen Käufer neben dem Legendary Motors Pack auch das Motorsports Deluxe Pack mit insgesamt vier Inhalten:

Ford F-150 Raptor Race Truck

Abarth 500 Monster Truck Edition

Pilatus PC-21 Aerobatics Plane

Drei einzigartige Racing-Outfits für den eigenen Avatar

Die ebenfalls erhältliche Gold Edition enthält darüber hinaus noch den Season Pass, außerdem könnt ihr damit bereits 5 Tage vor dem offiiziellen Release loslegen.

Mehr: Beta-Anmeldungen zu The Crew 2 brechen Ubisofts Rekorde

The Crew bietet wie schon der erste Teil eine frei befahrbare Spielwelt in den USA und lässt euch erstmals auch in die Cockpits von Flugzeugen steigen. Ubisoft hat zur gamescom auch einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, diesen könnt ihr euch unten anschauen.

Freut ihr euch auf The Crew 2?