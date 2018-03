The Division 2 - Offiziell angekündigt, erste Infos

Ubisoft arbeitet an The Division 2, das geht aus einem Bericht von Julian Gerighty, dem Creative Director von Massive Entertainment hervor (via 4traders).

Demnach entsteht The Division 2 wieder bei Massive Entertainment in enger Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bcharest und Ubisoft Shanghai. Das Spiel basiert auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine.

"Wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass wir derzeit an Tom Clancy's The Division 2 zu arbeiten. Die Entwicklung wird von Massive Entertainmentgeleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch all die Erfahrung, die wir in den vergangenen zwei Jahren angesammelt haben, in diese Fortsetzung investieren können um sicherzustellen, dass alles gut läuft."

The Division 2 soll alles besser machen

Mit dem stetigen Auf und Ab von The Division habe Massive viel dazu gelernt. Dieses Wissen und das Feedback der Spieler soll nun in The Division 2 fließen.

"All diese neuen Möglichkeiten und Erfahrungen haben auch die teaminternen Abläufe verbessert. Wir sind flinker geworden und können somit auch besser auf euer Feedback reagieren. Aber auch unsere Vision bzgl. der Dinge die uns wichtig sind und was The Division für so viele Menschen unvergesslich macht, war nie klarer."

Die Mitteilung war kurzzeitig auch auf dem Ubiblog sichtbar, wurde aber mittlerweile wieder gelöscht. Einen Releasetermin von The Division 2 gibt es noch nicht. Das Spiel soll zur E3 2018 ausführlich vorgestellt werden. Sollten weitere Infos auftauchen, werden wir diese Meldung aktualisieren.