The Division - Dank Patch 1.4: 15 Gear Score in 15 Minuten

The Division - Trailer: Was ist neu in Update 1.4?

Wochen, ach, Monate ist es her, seit ich das letzte Mal Manhattan in The Division aufgemischt habe. Was ich auch versuchte, ich konnte meinen Gear Score nicht mehr weiter steigern - zumindest nicht mit der beschränkten Zeit, die ich in das Spiel steckte.

Die Luft war raus.

Doch letzten Dienstag erschien mit Patch 1.4 ein Update, das The Divison gehörig umkrempeln und zugänglicher, motivierender, einfach wieder unterhaltsamer machen sollte. Ich habe nur 15 Minuten hineingeschnuppert - und direkt meinen Gear Score von 177 auf 192 gesteigert.

Nach dem Patch bekomme ich nämlich gelbe und grüne High-Level-Items hinterhergeworfen. Selbst für simple Tagesziele wie »Töte 10 Plünderer« oder »Sammle 5 Elektronikteile« erhalte ich Bündel, also Kisten mit Belohnungs-Items. Und deren Gear Score richtet sich nach meinem Ausrüstungswert. Ein bisschen also wie das Lichtsystem in Destiny.

Nach Patch 1.4 haben selbst Gelegenheitsspieler mit wenig Zeit eine Chance auf grüne Items.

Nun bin ich wieder etwas angefixt. Übrigens schlägt sich mein Kollege und freier Autor Benjamin Blum derzeit ebenfalls durch den Patch 1.4 und zieht nächste Woche ein ausführliches Fazit.

Wie findet ihr bislang die Veränderungen des Updates?