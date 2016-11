The Division - Hat Update 1.4 das Spiel »gerettet«? Ubisoft äußert sich zu Userzahlen

The Division

The Division legte einen ungemein erfolgreichen Verkaufsstart hin und durfte sich zum Launch über eine so große wie aktive Community freuen. Doch anschließend häuften sich die Probleme. Neben technischen Fehlern kritisierten die Spieler auch die wenigen Endgame-Inhalte oder das Balancing in der Dark Zone, dem PvP-Gebiet des Spiels. Die Folge waren einbrechende Spielerzahlen und eine schlechte Stimmung innerhalb der übrig gebliebenen Community. Letztlich musste sich sogar The Division-Entwickler Massive Entertainment eingestehen, dass seine Mischung aus Online-Shooter sowie -Rollenspiel keinen Spaß mehr mache. Hier sollte das im Oktober erschienene Update 1.4 ansetzen, das Ubisoft offenbar als Erfolg wertet.

Gegenüber PCGamesN erklärte Ubisofts Vice President of Live Operations Anne Blondel, dass die Zahl der täglich aktiven User wieder auf dem Niveau des Launch-Zeitraums sei. Ins Detail ging sie hierbei jedoch nicht.

"Einige Spieler kehrten dem Titel früher den Rücken als gedacht, da mussten wir eine schwere Entscheidung treffen – veröffentlichen wir weiter neue Inhalte oder pausieren alles für eine gewisse Zeit, ziehen uns zurück, kümmern uns um die Probleme und bringen neue Inhalte dann, wenn das Spiel ist, wie es sein sollte."

Genau das habe man bei The Division getan. Nun sei auch die Stimmung in der Community wieder positiv, mehr und mehr Spieler kämen zurück. Und Ubisoft gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.

Erst kürzlich erweiterten die Macher ihr Spiel übrigens um Update 1.5 und den Survival-DLC.

