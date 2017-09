The Division - Horde-Modus aus Update 1.8 vorgestellt, endlose Koop-Action für vier Spieler

Ubisoft hat neue Informationen zum Koop-Horde-Modus für bis zu vier Spieler in Update 1.8 verraten. Wie bereits spekuliert wurde, werden sich diesmal alle Gegner-Fraktionen gegen euch verbünden und gemeinsam versuchen, euch ans Leder zu gehen. In drei neuen Arenen werdet ihr dabei zahlreiche Gegner-Wellen überleben müssen. Der Clou: Der Modus endet erst mit dem Tod eures Teams, es handelt sich also rein theoretisch um einen unendlich lang spielbaren Modus.

Dass es allerdings wohl eher nicht dazu kommen wird, machen Informationen zum Balancing des Modus deutlich, der auf den Namen "Widerstand" hört. So sollen die Wellen zu Beginn auf dem Schwierigkeitsgrad "Schwer" sein, im weiteren Spielverlauf allerdings immer fordernder werden und ab einem gewissen Punkt exponentiell in die Höhe schießen. Dabei werden die Gegner-Wellen alle einem gewissen Muster entsprechen.

Nach fünf Runden mit regulären Feinden soll immer eine Boss-Welle folgen, um euch das Leben schwerer zu machen und gleichzeitig eine Orientierungshilfe für Spieler zu bieten. Dennoch sollen die Wellen durch Zusatzaufgaben, die zwingend erfüllt werden müssen, und ständig variierende Spawnpunkte der Gegner für etwas Abwechslung sorgen.

Der Horde-Modus wird im Herbst 2017 im Zuge des kostenlosen Updates 1.8 veröffentlicht. Einen Trailer zu allen neuen Features findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Mit dabei wird unter anderem ein PvP-Modus sowie eine Map-Erweiterung für alle Spieler sein.