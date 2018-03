The Division - Neue Inhalte & Xbox One X-Update angekündigt

Massive Entertainment arbeitet nicht nur an The Division 2, sondern auch an weiteren Inhalten für The Division. Das gab der Creative Director Julian Gerighty bekannt. Die Meldung wurde auf dem Ubiblog veröffentlicht, aber mittlerweile wieder gelöscht. Auf 4traders findet ihr den Bericht noch.

The Division 2 ist offiziell

Massive hat die Fortsetzung angekündigt

Demnach sollen in Zukunft zwei neue Global Events und weitere Missionen im Legendär-Schwierigkeitsgrad erscheinen. Darüber hinaus werdet ihr ab Juni 2018 auch "Wappen" spielen können. Das sind spezifische Erfolge, mit denen ihr Belohnungen für die Fortsetzung The Division 2 freischalten könnt.

Doch damit nicht genug. Auch ein Xbox One X-Update kommt - und zwar mit 4K-Auflösung. Einen Termin für die Inhalte nannte Massive nicht. Auch konkrete Details fehlen bislang.