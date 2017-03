The Division - Neuer Glitch sorgt für Unmengen Loot & macht Last Stand unspielbar

Der PVP-Modus von The Division ist derzeit unspielbar.

In der Community von Ubisofts Shooter-MMO The Division sorgt derzeit ein Glitch für Furore, der den PVP-Modus Letztes Gefecht (Last Stand) praktisch unspielbar macht. Auf YouTube tummeln sich unzählige Anleitungen für den fatalen Glitch, der Spielern mit unverschämt hohen Punktezahl-Prämien und prall gefüllten Loot-Kisten belohnt. Sogar 500.000 Punkte seien nach dem Sieg eines Spiels laut eines Reddit-Users mit dem "Point Boosting Glitch" möglich.

Die Klagerufe im Ubi-Forum und auf Reddit über Schummler, die sich durch den Glitch in die Höhe katapultieren und faires Teamplay im Keim ersticken, werden zunehmend lauter. Ubisoft bemüht sich aktuell darum, dem Glitch so schnell wie möglich den Garaus zu machen. Laut Community Manager Matthew Szep, arbeite das Team mit Hochdruck an einem Fix (via Mein-MMO).

