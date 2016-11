The Division - Patch 1.5 kommt nächste Woche auf die PS4

The Division - Neuerungen des Survival-DLCs im Launch-Trailer

Während Spieler auf Xbox One (und PC) bereits in den Genuss des Überleben-DLCs von The Division gekommen sind, müssen sich PS4-Spieler bis zum 20. Dezember 2016 gedulden - erst dann ist die 30-tägige Zeitexklusivtität abgelaufen. Zuvor werden wir aber auch auf der PS4 mit dem umfangreichen Patch 1.5 versorgt.

Wie Ubisoft bekannt gab, soll das Update 1.5 am nächsten Dienstag, den 29. November 2016, für PS4 erscheinen. Der Release sei aber noch nicht in Stein gemeißelt, möglich also, dass die Arbeiten noch etwas länger dauern.

Der Patch 1.5 baut auf der noch nicht besonders alten Version 1.4 auf und fügt dem Spiel den neuen Weltrang 5 hinzu. Die Gegner sind dort besonders stark (Stufe 34), der maximale Ausstattungswert für eure Waffen und Ausrüstung beträgt 256. Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der Ubisoft-Seite.

