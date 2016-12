The Division - PS4-Pro-Patch kommt nächste Woche zusammen mit Update 1.6

Das Update 1.6 enthält auch einen Patch für die PS4 Pro.

Der Online-Shooter The Division reiht sich schon bald in die Riege der Titel ein, die eine PS4-Pro-Unterstützung bekommen. Das gab Entwickler Massive Entertainment im aktuellen Twitch-Stream über den derzeitigen Status des Spiels bekannt. Der Patch wird vermutlich bessere Grafikperformance und eine höhere Auflösung ermöglichen, der Release für den Patch ist zusammen mit dem großen Update 1.6 für den 20. Dezember geplant.

Update 1.6 wird sich hauptsächlich um den PvP-Bereich von The Division kümmern. Massive will unter anderem Balancing-Probleme in der Dark Zone beheben, die vor allem für schlechter ausgestattete Spieler mittlerweile zu einem wahren Spießrutenlaufen ausarten kann.

Außerdem werden mit dem neuen Update wöchentliche und monatliche PvP-Ranglisten eingeführt. Wer fleißig Kills sammelt, Nachschubkisten öffnet und Kopfgeldjagden übersteht, steigt in die oberen Regionen der Liste auf. Dafür gibts dann wiederum Belohnungen in Form von versiegelten Behältern. Ob darin Setteile, Waffen oder andere Goodies zu finden sind, ist bislang nicht bekannt.

Mit Update 1.6 und dem PS4-Pro-Patch erscheint zudem der Überleben-DLC für die PS4, auf der Xbox One ist die Survival-Variante schon seit ein paar Wochen erhältlich.

