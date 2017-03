The Division - Ubisoft äußert sich zur Zukunft des Spiels

The Division - Ubisoft will an der Mischung aus Online-Shooter und Rollenspiel festhalten.

The Division-Studio macht Spiel zum Sci-Fi-Blockbuster Avatar - mit dieser Neuigkeit überraschte Ubisoft vor wenigen Tagen nicht nur viele Spieler, sondern versetzte auch einige davon in Sorge. Schließlich handelt es sich bei The Division um ein Großprojekt, das aktuellen Gerüchten zufolge in diesem Jahr entweder mit weiteren DLCs versorgt werden oder in naher Zukunft einen Nachfolger bekommen könnte. Doch mit welchen Ressourcen soll Massive daran arbeiten, wenn das Studio ein ambitioniertes Spiel zu Avatar stemmen muss? Leidet The Division also unter dem neu angekündigten Projekt?

Mehr: The Division - Oscar-Preisträger Stephan Gaghan inszeniert Videospiel-Verfilmung mit Jake Gyllenhaal

In einem Statement gegenüber Eurogamer will Ubisoft derartige Zukunftsängste der The Division-Community zerstreuen. Avatar sei ein neues Projekt, an dem ein eigenes Team sitze. Massive engagiere zudem aktuell neue Mitarbeiter dafür.

"Die Entwicklung des Avatar-Spiels hat keinen Einfluss auf das Team, das an The Division arbeitet oder auf unsere Pläne, das Spiel und die Marke auf lange Sicht fortwährend zu unterstützen und zu pflegen. "

Ubisoft, so heißt es weiter, sei stolz darauf, was das Team mit The Division erreicht habe, auf die Hingabe der Community und freue sich darauf, schon bald mehr darüber zu verraten, wie es mit dem Spiel weitergeht.

Mehr: Kontrollbesuch: The Division im Test - Operation gelungen

Erst vor kurzem veröffentlichte Massive das umfangreiche Update 1.6 sowie Letztes Gefecht, den finalen DLC aus dem Season Pass für das erste Jahr nach Release. Damit wäre nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um den DLC-Support für The Division auf ein zweites Jahr auszuweiten.

Neue DLCs für The Division oder The Division 2: Was wünscht ihr euch?

The Division - Launch-Trailer zu Last Stand und 1.6 erschienen