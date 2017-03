The Division - Ubisoft feiert Geburtstag & blickt auf das zweite Jahr

Tom Clancy's The Division ist mittlerweile schon ein ganzes Jahr online. Massive Entertainment und Ubisoft feiern das Jubiläum jetzt und blicken dabei gleichzeitig in die Zukunft. Was erwartet uns im zweiten Jahr?

von David Molke,

09.03.2017 14:00 Uhr