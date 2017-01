The Division - Version 1.6 wohl mit vielen neuen PvE-Inhalten

The Division - Neuerungen des Survival-DLCs im Launch-Trailer

Nachdem einige Spieler kurz nach dem Jahreswechsel Hinweise auf kommende PvP-Modi im Quellcode von The Division fanden, dürfen sich nun offenbar auch PvE-Fans auf die nächsten Updates für den RPG-Shooter freuen.

Um die Community des Spiels nämlich mehr in die Entwicklungsarbeiten einzubeziehen, hat der Entwickler Massive Entertainment die sogenannte "Elite Task Force" gegründet eine Gruppe von Spieler-Veteranen, die im Vorfeld der Veröffentlichung kommende Inhalte ausprobieren und bewerten darf.

Vom 11. bis zum 13. Januar 2016 hat das Entwicklerteam diese Elite Task Force nun einmal mehr eingeladen, um "Letztes Gefecht" und das Update 1.6 zu testen. Und eines der Gruppenmitglieder gab im Anschluss daran Hinweise auf die angespielten Inhalte.

Per Twitter teilte der YouTuber Drew Rinaldi nämlich mit, dass von Version 1.6 und Last Stand einige beeindruckende PvE-Aktivitäten zu erwarten seien.

One more thing. PvP players aren't the only ones getting love. Expect some amazing PvE activities in 1.6 and Last Stand. #TheDivision