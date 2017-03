The Division - Zwei Gratis-DLCs für alle Spieler in den nächsten 12 Monaten

The Division wird in den kommenden 12 Monaten über mindestens zwei DLCs erweitert.

Erst vor Kurzem äußerte sich Ubisoft zur Zukunft von The Division. Obwohl das Entwicklerstudio Massive aktuell an einem Spiel zum Sci-Fi-Blockbuster Avatar arbeitet, werde man den Online-RPG-Shooter weiter unterstützen. Erste konkrete Details dazu, wie dieser Support aussehen wird, verrät nun Creative Director Julian Gerighty im Gespräch mit Game Rant. Alle The Division-Spieler dürfen sich über zwei kostenlose DLC-Erweiterungen freuen, die innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen sollen.

Gerighty zufolge führen die DLCs das weiter, was Update 1.4 begonnen hat - eine Design-Philosophie der Großzügigkeit. Man wolle Spieler dafür belohnen, wenn sie ihre Zeit mit The Division verbringen und sie dazu anhalten, mithilfe "spielerabhängiger Aktivitäten" ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Die erste Erweiterung, die irgendwann im Sommer kommen soll, konzentriert sich auf PvE-Content. Den können The Division-Spieler alleine oder zusammen mit anderen erleben. Das Team wolle neue Herausforderungen und neue Spielweisen bieten.

In diesem Zusammenhang spricht Gerighty von einer "Event-Struktur", die in The Division Einzug halten soll:

Weitere Einzelheiten zur Zukunft von The Division blieb Gerighty schuldig. Allerdings findet heute Abend ein Entwickler-Stream auf Twitch statt, der sich dem zweiten Jahr nach Release widmen dürfte.

