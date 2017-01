The Elder Scrolls 5: Skyrim - Alle Infos zu Release, Mod-Support & Co für Nintendo Switch

Skyrim auf Nintendo Switch

Das Staunen war groß, als im Ankündigungstrailer der Nintendo Switch auch The Elder Scrolls 5: Skyrim zu sehen war. Erstmals dürfen wir Himmelsrand auf einer Nintendo-Konsole und das RPG von Bethesda Softworks auch unterwegs genießen. Wer also schon immer im Park sitzen und dabei als Dovahkin gegen Drachen kämpfen wollte, kommt bald endlich auf seine Kosten.

Wie sieht Skyrim auf Nintendo Switch aus?

Sowohl während der Ankündigung der Nintendo Switch als auch während des Events letzte Woche wurde uns je ein kleiner Blick auf die Switch-Version von Skyrim gewährt. Einmal konnten wir sehen, wie sich Bethesdas Fantasy-RPG unterwegs spielen lassen wird und zudem gab es einen kurzen Trailer mit Ingame-Grafik, in dem Game Director Todd Howard erklärt, was hinter Skyrim für Nintendo Switch steckt.

The Elder Scolls 5: Skyrim - Offizieller Trailer für Bethesdas Fantasy-RPG auf Nintendo Switch

Hier die offizielle Ankündigung der Nintendo Switch, in der auch Skyrim einen Ehrenplatz bekommen hat:

Nintendo Switch - Neue Konsole: Das ist Nintendo NX (Trailer-Ankündigung)

Einen Grafikvergleich mit den Versionen für PS3, PS4, Xbox 360 oder Xbox One gibt es noch nicht. Welche Erwartungen wir an die Performance der Nintendo Switch-Hardware haben, könnt ihr hier nachlesen.

Wann wird Skyrim für Nintendo Switch erscheinen?

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Release-Termin. Allerdings gab Nintendo an, dass Skyrim im Herbst 2017 für die Switch veröffentlicht werden soll.

Wie viel wird Skyrim für Nintendo Switch kosten?

Im offiziellen Nintendo Store sind bereits erste Spiele für die neue Konsole aufgetaucht. Diese kosten zwischen 19,99 US-Dollar und 59,99 US-Dollar. Skyrim muss bisher ohne ein Preisschild auskommen, wir gehen allerdings davon aus, dass sich das RPG ebenfalls im oberen Bereich der Switch-Spielepreise einpendeln wird.

Welche Inhalte wird die Switch-Version von Skyrim haben?

Es ist noch nicht bekannt, welche Inhalte Skyrim auf Nintendo Switch haben wird. Allerdings ist es auffällig, dass es sich bei dem angekündigten Spiel um The Elder Scrolls 5: Skyrim handelt und nicht um die erst letztes Jahr erschienene The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, die nicht nur eine verbesserte Grafik, sondern auch Mod-Support sowie die Erweiterungen Dragonborn, Hearthfire und Dawnguard beinhaltet. Ob die drei Erweiterungen auch in Skyrim für Nintendo Switch enthalten sind oder separat vertrieben werden, ist aktuell nicht bekannt.

Wird es Mod-Support geben?

Bisher haben sich weder Nintendo noch Bethesda dazu geäußert, ob es Mod-Support für Skyrim auf Nintendo Switch geben wird. Es dürfte davon abhängen, ob wir die reguläre Version des Spiels oder die Special Edition erhalten.

Welche Features hat die Switch-Version von Skyrim?

Bisher halten sich Nintendo und Bethesda noch sehr bedeckt, was die Features von The Elder Scrolls 5: Skyrim für Nintendo Switch angeht. Allerdings wissen wir bereits, dass ihr dank der portablen Hardware der neuen Konsole in der Lage sein werdet, Skyrim unterwegs und überall zu spielen.

Im ersten Trailer wurde gezeigt, wie ein Spieler sogar im Flugzeug das RPG spielt. Sobald ihr wieder Zuhause seid, könnt ihr vom kleinen Bildschirm auf euren Fernseher switchen und dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Zudem zeigte der Trailer (den ihr euch oben ansehen könnt), dass Skyrim On-The-Go sowohl in einer "Handheld"-Version gespielt werden kann, in der ihr die Switch ähnlich wie eine PS Vita haltet, als auch mit abgenommenen Joycons oder mit dem Pro-Controller.

Auf Nachfrage konnte uns Bethesda leider noch keine Antworten auf unsere Fragen zur Switch-Version von Skyrim liefern. Sollte sich das ändern, werden wir diesen Artikel natürlich updaten.

Alle bisher angekündigten Spiele für Nintendo Switch könnt ihr in unserer Übersicht sehen. Zudem verriet Nintendo Infos zum Release, dem Preis oder der Technik der Konsole. Und in unserem Hands-On erfahrt ihr, wie Markus' erster Eindruck von der Switch ist.