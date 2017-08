The Evil Within 2 - 30 Minuten Gameplay zum Horror-Sequel geleakt

Zwar soll The Evil Within 2 schon am 13. Oktober 2017 erscheinen, bislang macht Bethesda aus dem Horror-Sequel aber noch ein kleines Geheimnis. Echtes Gameplay gab es nämlich bislang kaum zu sehen, auch wenn sonst recht viel über das neue Spiel von Tango Gameworks verraten wurde. Nun sind aber auch Spielszenen im Netz aufgetaucht, die einen umfangreichen Blick auf das Sequel gewähren.

Offenbar ist die spielbare Demo von der gamescom 2017 in die falschen Hände geraten und das entsprechende Gameplay wurde zunächst auf YouTube hochgeladen. Das 30-minütige Video wurde dann aber wieder gelöscht und ist nun auf Daily Motion aufgetaucht.



The Evil Within 2 [PC] Nightmare Difficulty fun von aestheticgamer

Es ist unklar, wie lange das Gameplay noch einsehbar ist, aber wer sich einen Eindruck von The Evil Within 2 verschaffen möchte und Spoiler gut verkraftet, kann einen Blick riskieren.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PS4, Xbox One und PC.