Wenn es nach The Evil Within-Director und Vater des Survival-Horrors Shinji Mikami ginge, dann würde The Evil Within 2 - bei dem er nur noch als Producer fungiert - auch für Nintendo Switch erscheinen. Der erklärte er im Gespräch mit GameSpot.

"Ich glaube eine Switch-Version wäre interessant. Ich würde es gerne versuchen, wenn ich die Chance hätte."

Das ist natürlich keine offizielle Bestätigung eines Switch-Ports für das demnächst erscheinende Horrorspiel, allerdings verkündete Publisher Bethesda erst vor Kurzem ihre Bereitschaft, weitere Titel aus dem eigenen Portfolio auf Nintendos Konsole zu bringen.

Bisher schaffen sowohl das RPG Skyrim als auch die Shooter Doom und Wolfenstein 2: The New Colossus the Sprung auf Nintendos neueste Konsole. Vielleicht stehen die Chancen für The Evil Within 2 auf Nintendo Switch also gar nicht so schlecht.

Bevor das allerdings geschieht, erscheint The Evil Within 2 zuerst für PS4, Xbox One und PC am 13. Oktober 2017.

Würdet ihr The Evil Within 2 gern auf Nintendo Switch spielen?