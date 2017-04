The Expendables 4 - Sylvester Stallone steigt nach Streitigkeiten aus

The Expendables 3 - Kino-Trailer zur Action-Fortsetzung

Nach dem dritten, eher mäßig erfolgreichen Teil der Action-Filmreihe The Expendables stand lange Zeit nicht fest, ob es tatsächlich einen vierten Teil geben wird. Dann bestätigte Anfang des Jahres Produzent, Autor und Hauptdarsteller Sylvester Stallone, dass The Expendables 4 nächstes Jahr in die Kinos kommen soll.

The Expendables 4 ohne Sly?

Doch daraus wird wohl nichts, denn wie jetzt Deadline berichtet, gehen Sly und das Filmstudio Millennium mit Produzent Avi Lerner künftig getrennte Wege. Sylvester Stallones Ausstieg aus seiner eigenen Filmreihe ist dem Bericht nach das Ergebnis einiger Streitigkeiten über die Produktion und welchen Weg der Film einschlagen soll.

Und auch wenn das Filmstudio bekräftigt, dass damit die Filmreihe noch lange nicht tot sei, sieht es eher düster für weitere Filme aus.

The Expendables mit vielen Action-Stars

Sylvester Stallone konnte für seinen ersten Film The Expendables (2010) eine ansehnliche Riege an bekannten und legendären Actionstars vereinen. Seinem Ruf folgten Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Eric Roberts, Bruce Willis und einige mehr. Nach dem durchschlagenden Erfolg des ersten Films über eine Söldnertruppe, folgten The Expendables 2 (2012) und The Expendables 3 (2014) unter anderem mit den Neuzugängen Wesley Snipes, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Mel Gibson und Harrison Ford.

The Expendables 4 sollte 2018 folgen

Erst Anfang des Jahres berichtete Sylvester Stallone via Facebook über die Produktion von The Expendables 4. So habe er bereits "großartige Ideen" für die Fortsetzung, die jedoch laut Stallone eine etwas andere Richtung als seine Vorgängerfilme gehen wird. Ein Drehstart war noch für dieses Jahr geplant, in die Kinos sollte er nächstes Jahr kommen.

Davon unabhängig ist auch die Zukunft des angekündigten Actionfilm The Expendabelles mit einer Riege an weiblichen Actionstars weiterhin offen. Nach einer ersten Ankündigung vor einiger Zeit liegt das Filmprojekt anscheinend auf Eis.

