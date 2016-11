The Game Awards 2016 - Nominierungen der besten Spiele des Jahres stehen fest

Die für die Game Awards 2016 nominierten Spiele stehen fest. Die Show findet am 01. Dezember in Los Angeles statt und kann im klassischen 2D-Livestream und via Virtual Reality live verfolgt werden.

von Stefan Köhler,

17.11.2016 10:15 Uhr