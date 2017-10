The Hong Kong Massacre - Max Payne trifft Hotline Miami in neuem PS4-Spiel

Mit The Hong Kong Massacre kündigte Sony in einem Pre-Show Livestream bereits eines der ersten Spiele an, die 2018 ihren Weg auf PS4 finden sollen. Entwickelt wird der durch klassische Hong Kong-Filme inspirierte Titel vom Schwedischen Studio Vreski.

Der knapp 90-sekündige Trailer erinnert an eine stylische Mischung aus Hotline Miami und Max Payne mit einer Spur Hitman:

Wir updaten diesen Artikel, sobald es weitere Informationen oder Bilder zu The Hong Kong Massacre gibt.