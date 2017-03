The Hunter: Call of the Wild - Open World-Jagdspiel erscheint für PS4 & Xbox One

Die Konsolenfassung von The Hunter: Call of the Wild für PS4 und Xbox One soll im Laufe des Jahres 2017 erscheinen.

Die Avalanche Studios, Macher der Just Cause-Serie, bringen das Open World-Jagdspiel The Hunter: Call of the Wild als Publisher auch auf die PS4 und Xbox One. Ein genaues Datum für das von Expansive Worlds entwickelte Spiel gibt es noch nicht, der Release soll später in diesem Jahr erfolgen.

Bereits seit letztem Jahr ist The Hunter: Call of the Wild für den PC erhältlich. Das Spiel wird dort nicht zum Vollpreis verkauft, stattdessen zahlt ihr einen Basisbetrag und könnt im Spiel zusätzlich Echtgeld über Mikrotransaktionen ausgeben. Ein ähnliches Bezahlmodell wird es wohl auch für die Konsolenfassung geben.

Call of the Wild entlässt euch in eine riesige Open World, in der ihr als Jäger etlichen Tierarten nachstellen könnt, darunter zum Beispiel Vögel, Bisons, Bären und Rotwild. Die Waffen sind anpassbar, es gibt unterschiedliche Wetterbedingungen, einen Tag-und-Nachtwechsel sowie die Simulation von Wind, der den Geruch eures virtuellen Charakters transportiert.

Neben einem Solo-Modus gibt es auch Koop- und Vs.-Multiplayer-Modi für bis zu acht Spieler. Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr euch im Trailer unten verschaffen.