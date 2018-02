The Last of Us 2 - Entwickler ließen sich von aktueller Netflix-Serie inspirieren

Die Arbeit an The Last of Us: Part 2 ist schon seit Jahren im Gange und dennoch gibt es auch jetzt noch neue Einflüsse für das heißerwartete Sequel aus dem Hause Naughty Dog. Wie Game Director Neil Druckmann im Rahmen des diesjährigen D.I.C.E. Summit verraten hat, scheint es da vor allem eine aktuelle Netflix-Serie zu geben, die den Ton angibt, was die Dialoge in The Last of Us 2 angeht.

The Last of Us: Part 2

Der neue Trailer hätte die harte Gewalt gar nicht nötig gehabt

The End of the Fucking World ist seit Ende Oktober 2017 im Netflix-Angebot und erzählt die Geschichte von James und Alyssa, zwei Teenagern, die von Zuhause ausreißen und mehr als zynische Abenteuer erleben.

Die schräge Atmosphäre scheint Druckmann angesprochen zu haben.

"Da gibt es diese Serie auf Netflix, The End of the Fucking World, die so gut geschrieben und geschauspielert ist und so schrullig ist, die war sehr inspirierend für viele Sachen, die wir in The Last of Us 2 machen - vor allem, was die Dialoge betrifft."

Eine weitere Inspirationsquelle für die Abenteuer von Ellie und Joel war übrigens der Film Children of Men, ein dystopisches Szenario, in dem keine Kinder mehr geboren werden und die Charaktere versuchen, in der zerfallenen Gesellschaft den Glauben an die Zukunft nicht zu verlieren.

Bis auf ein paar Render-Trailer gab es zu The Last of Us 2 noch nicht viel zu sehen, die große Gameplay-Enthüllung steht noch aus. Unklar ist ebenfalls, ob das PS4-exklusive Spiel noch 2018 erscheint, oder erst im nächsten Jahr das Licht der Welt erblickt.

Habt ihr The End of the Fucking World gesehen?