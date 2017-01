The Last of Us - Fan baut die Postapokalypse in LEGO nach

In The Last of Us kämpfen wir uns durch eine erbarmungslose Post-Apokalypse.

Für The Last of Us-Fan Tim Schwalfenberg ist das Action-Adventure etwas ganz besonderes. "Ein Kunstwerk", das "Szenen voller Schönheit und Gewalt miteinander mischt, während es der Natur des Menschen auf den Grund geht". Als dann auch noch The Last of Us: Part 2 im Rahmen der PlayStation Experience 2016 angekündigt wurde, beschloss Schwalfenberg, dem Spiel ein kleines Denkmal zu setzen.

Heraus kam dabei ein 100cm mal 60cm großes LEGO-Diorama, in das er laut eigenen Angaben mehr als 100 Arbeitsstunden investierte. Es zeigt die beiden Hauptfiguren Joel und Ellie, die inmitten der Ruinen untergehen. Ein durchaus beabsichtigter Effekt, wie Schwalfenberg erklärt.

Doch nicht nur das große Ganze hatte er im Blick, denn er achtete auch auf kleinste Details. Das Innere der Gebäude quillt vor zerbrochenen Möbelstücken oder umgefallenen Gläsern über. Und auf dem Bürgersteig brechen zahlreiche Pflanzen durch den Asphalt.

Wer das LEGO-Diorama zu The Last of Us nun nachbauen will, sollte dazu übrigens einen 3D-Drucker besitzen. Bei einigen Steinen, die ihr auf den Bildern seht, handelt es sich nämlich um Eigenanfertigungen von Schwalfenberg. (via: brothers-brick.com)

Wie gefällt euch das The Last of Us-Diorama?